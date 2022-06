Sie ließen es ordentlich krachen: Prangerstutzenschützen in Elixhausen feierten 50er

Zum 50. Geburtstag blicken die Schützen in Elixhausen zurück auf ihre Anfänge. 60 Schützenvereine begingen mit ihnen den Festakt am Sonntag.

Die Prangerstutzenschützen aus Seekirchen stimmen Sonntag in aller Früh schon einmal auf den letzten Festtag zum 50-Jahr-Jubiläum ihrer Kollegen in Elixhausen ein. Mit einer Salve an Salutschüssen geben sie einen Weckruf an alle Mitwirkenden ab. Mit Erfolg. Eine Stunde später tummeln sich auf dem Festgelände in der Flachgauer Gemeinde Schützen, Marketenderinnen, Musikanten und mehr als 200 Helfer. Insgesamt 60 Schützenvereine aus nah und fern sowie 16 Musikkapellen sind zur Jubiläumsfeier nach Elixhausen gekommen, um die Schützen hochleben zu lassen.

