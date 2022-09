Sie macht für Hörbeeinträchtigte Gesprochenes sichtbar

Nicole Ritter erleichtert das Leben von Menschen, die schlecht hören. Die Salzburgerin möchte auch andere fürs Schriftdolmetschen begeistern.

Fulminant startete Nicole Ritter vor 47 Jahren im Landeskrankenhaus Salzburg ins Leben. Sie kam 35 Minuten nach Mitternacht zur Welt und war das Neujahrsbaby des Jahres 1975. "Meine Eltern bekamen damals als Prämie Möbel und eine Waschmaschine", erzählt die Stadtsalzburgerin, die mit ihrem Mann in Tirol lebt.

Fulminant war auch der Berufswechsel, den Ritter hingelegt hat. Seit der Matura an der HAK II in Salzburg arbeitete sie in verschiedenen kaufmännischen Berufen, seit 2019 ist sie mit ihrer Firma ...