Neue St. Veiter Physiotherapeutin lehrt Patienten ihre Muskeln anzusteuern

St. Veit hat eine neue Physiotherapeutin. Ihre Biofeedback-Methode setzt Lernprozesse in Gang.

Zwölf Jahre lang arbeitete Doris Wilson als Physiotherapeutin im Gesundheitszentrum Goldegg. Im Oktober hat sich die 46-Jährige nach 20 Jahren in der Branche noch einmal beruflich verändert und sich selbstständig gemacht. "Es gibt Therapieformen, die mich überzeugen und die ich im Zuge einer Selbstständigkeit besser anwenden kann", sagt sie zu ihrer Motivation.

Biofeedback als Ergänzung zu manuellen Methoden

Die Rede ist von Biofeedback, soll heißen: Wilson versucht, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Muskeln punktgenauer ansteuern zu können. Das passiert als Ergänzung zu manuellen Behandlungen. Vornehmlich geht es dabei um Funktionsstörungen der kleinen, feinen und tiefer gelegenen Muskeln, die durch Verkümmerung oder Inaktivität zu akuten und chronischen Kreuz- und Nackenbeschwerden beitragen können.

Gerät zeigt auch auf, wenn Übung falsch gemacht wird

Bei der Elektromyographie (EMG) misst ein Gerät die Spannung in einem Muskel. Diese lernen die Patienten besser zu regulieren. "Licht- und Tonsignale des Geräts bringen sie dabei schneller auf den Punkt", erklärt Wilson, die dafür eine Spezialausbildung absolviert hat. Ähnlich funktioniert eine Art "Luftpolster", das unter der Wirbelsäule angebracht wird, und aufzeigt, wann eine Bewegung oder Übung falsch ausgeführt wird, ein Muskel zu wenig oder zu stark angespannt wird und so eventuell Schmerzen verursacht.

Patienten und Patientinnen entwickeln ein gutes Körpergefühl

"Mir gefällt daran, dass die Patienten dabei ein gutes Körpergefühl entwickeln", schildert die St. Veitnerin. Sehr gut funktioniere die Methode bei chronischen Schmerzpatienten, die durch jahrelange Leiden oft über eine veränderte Wahrnehmung und vielleicht weniger Gespür für den eigenen Körper verfügen.

Auch bei akuten Problemen wie etwa einem Schleudertrauma, Hüft- und Schulterbeschwerden schlage diese Form des Biofeedbacks gut an. Wilson freut, dass sie ihre neuen Fähigkeiten gut mit ihren bisherigen Spezialisierungen in der Kiefer- Gesichts- und Zervikalregion verbinden kann. Außerdem legt sie einen besonderen Fokus auf Brustkrebs-Patientinnen und bietet in ihrer Praxis in der Schulstraße auch Yoga in Kleingruppen an.