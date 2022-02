Sie sammelt für Pongauer und Pongauerinnen in Not

Die Spenden durch Caritas-Haussammlungen kommen dort an, wo sie gebraucht werden.

Annemarie Jörke sammelt bereits seit 2013 für die Caritas, "ich bin gefragt worden und habe es einfach getan. Denn ich finde es wichtig, dass man Mitmenschen in Not hilft", sagt die Bischofshofenerin, die in Spitzenzeiten schon einmal auf beeindruckende hundert Haushalte kommt. Ihr ist es wichtig zu betonen, dass 40 Prozent dieser Spenden in der Pfarre bleiben und "an Menschen, die sie dringend brauchen, verteilt wird. Etwa, wenn ein Partner durch einen Unfall stirbt, oder auch bei anderen Notfällen wie Überschwemmungen helfen wir so direkt und auch anonym. Weil viele genieren sich, wenn sie Hilfe von anderen in Anspruch nehmen müssen." Die 60 Prozent der Spenden gehen über die Caritas an Menschen in Not im Bezirk. Die meisten Menschen würden positiv und mit Wertschätzung auf ihr regelmäßiges Haussammeln reagieren, "viele kennen mich. Aber wenn jemand nichts geben will, dann diskutiere ich auch nicht lange. Für mich ist das aber klar, dass ich als Christin anderen helfe, wenn ich was geben kann."

Etwa 60.000 Menschen sind im Bundesland armutsgefährdet, so die Caritas. Die Anfragen in der Sozialberatung der Caritas sind massiv gestiegen. Die Haussammlungen starten wieder mit Anfang März.