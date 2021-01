Sie schafft winzige Häuser für große Lebensträume

Sie selbst lebt seit fünf Jahren auf 27 Quadratmetern. Nun entsteht nach ihren Plänen gleich ein ganzes Dorf aus zwölf Mikrohäusern.

Noch ist das Areal von einer Schneeschicht bedeckt. Geht es aber nach Simone Kamleitner (47), wird auf den 5792 Quadratmetern in Schneegattern (Gemeinde Lengau) bald ein ganzes Dorf stehen, bestehend aus zwölf Mikrohäusern.

Die gebürtige Oberösterreicherin hat ihr Leben vor fünf Jahren komplett umgekrempelt und wohnt seither in einem 27 Quadratmeter großen Mikrohaus in Schleedorf. Seit ein paar Jahren vertreibt sie mit ihrem Unternehmen ME & ME selbst Mikrohäuser in unterschiedlichen Größen und Ausstattungen. "Mich fasziniert das Wohn- ...