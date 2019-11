"Sie schreibt mir die Pointen, die ich ihr dann reinhauen darf"

Das Kabarettistenehepaar Monica Weinzettl und Gerold Rudle spricht auf dem "Roten Bankerl" der "Salzburger Woche" über Paartherapie auf der Bühne, verdrehte Geschlchterklischees und warum Monica Weinzettl nichts an der Rolle der "Frau Knackal" bereut.

"Zum x-ten Mal", so der Name des neuen Programms, ziehen Monica Weinzettl und Gerold Rudle auf den Bühnen des Landes über den Alltag als Pärchen her, zuletzt Anfang November bei der Kulturwerkstatt Oberalm in der dortigen Voksschul-Aula.



Redaktion: Um beim Titel des Programms zu bleiben - welche Interviewfragen haben Sie schon x-mal gehört?

Gerold Rudle: "Macht's ihr das hauptberuflich?" (lacht) na, Scherz, das nicht.

Monica Weinzettl: Meist fragen die Leute, "habt ihr das selbst erlebt, geht's bei euch auch so zu?".

Rudle: "Ihr müsst es ja lustig haben daheim", ist eine der Fragen, und eine andere, die wir x-mal gestellt bekommen, das versteh ich aber auch - "Geht man sich nicht auf die Nerven? Zusammen leben und arbeiten, 24/7 zusammen sein, Ehepaar und beruflich, geht sich das aus?"



Offenbar ja.

Weinzettl: Na ja, wir sind ja auch nicht die einzigen, die das unter Beweis stellen. Es gibt ja doch etliche, die miteinander arbeiten.

Rudle: Aber das was wir machen, ist schon echt intensiv miteinander arbeiten. Andere sitzen im Büro, da kann der eine links und der andere rechts schauen. Das lustige ist, bei dem Programm haben einige Journalisten aber auch Zuschauer gemeint, ihr müsst eh privat nicht mehr streiten, weil ihr auf der Bühne so viel streitet.



Wenn man sich Ihre Programm der letzten zehn Jahr so anschaut, hat das schon etwas von Paartherapie auf der Bühne.

Rudle: Das ist nicht unrichtig.

Weinzettl: Na ja, Moment, das siehst du so. Ich nicht wirklich. Es ist schon ein Job, eine Konzentrationsübung da oben auf der Bühne. Das muss so ausschauen, als wär's locker-lässig, als wär's ein Streit, der grade entsteht. Das ist ja die hohe Kunst. Aber das ist gelernt, dafür haben wir lang geprobt und lang Unterricht gehabt, therapiert haben wir uns da nicht. Weil wenn wir privat ein Problem haben, dann schweigen wir. Und das wär ja für's Publikum wirklich langweilig (lacht).



Aber ist die Probenarbeit nicht schwierig, ist da nicht die eine oder andere Diskussion oder gar Streit aufgelegt, wenn es konstant um die merkwürdigen Angewohnheiten des anderen Geschlechts geht?

Rudle: Der große Vorteil bei uns beiden ist, dass wir erstens beide über uns selbst jeweils lachen können. Und wir nehmen uns beide selbst nicht so überdrüber ernst, dass wir uns nicht auch gegenseitig Dinge reinsagen dürften. Ich habe sowieso mit wahnsinnig männlichem Gehabe eher ein Problem. Und bei der Monica ist es umgekehrt genauso. Dadurch schreibt sie mir wahnsinnig viele Pointen, die ich ihr dann auf der Bühne reinhauen darf und sie sagt, "Ja sag' a mal spinnst du?!", dabei ist die Pointe in Wirklichkeit von ihr. Und das macht schon das Schreiben und Proben sehr sehr leicht. Die Gefahr, dass wir deswegen zum Streiten anfangen, weil sie sagt, Männer sind blöd, oder umgekehrt, gibt's eigentlich nicht.

Weinzettl: Wir müssen eher diese Klischees suchen, dieses typisch Mann, typisch Frau, das wir beide nicht haben, das müssen wir beim Schreiben finden



Inwieweit sind diese typischen Rollenklischees bei Ihnen selbst wahr, wer übernimmt bei Ihnen die Rolle der Dramaqueen, des Couchpotatos etc.?

Weinzettl: Lustig ist es ja, wenn diese klassischen Klischees durchbrochen werden. Wenn einmal die Zicke der Mann ist, und ein unglaublich wiederlicher Macho die Frau. Wenn man solche Sachen einmal bricht, ist das auf der Bühne lustig... und im Privatleben a Drama! (lacht).

Rudle: Grade im Privatleben ist es eher so, dass die Monica gar keine urtypische Frau ist, ur-überhaupt nicht. Die Monica kann wahnsinnig viel handwerklich, kann sehr gut organisieren, planen und sträubt sich einfach diesem Klischeedenken total entgegen. Sie würde glaub ich nie, mädchenhaft kichern oder sich die Haare über die Schulter werfen, nur um die Männer in der Runde um den Finger zu wickeln. Und ich bin umgekehrt einer, der in Männerrunden auch eher einmal nicht mitlacht, wenn's zu blöd wird. Und das ist dann teilweise schwierig auf der Bühne. Wenn ich so einen richtigen Macho spielen muss, tue ich mir gar nicht so leicht, das ist eine schwere Schauspielübung.



"Es ist eigentlich unglaublich, was noch alles geht"

Sie arbeiten sich auf der Bühne seit gut zehn Jahren an den Untiefen von Beziehungen ab - ist da nicht bald alles gesagt?

Weinzettl: Das haben wir auch geglaubt beim Vorbereiten dieses Programms. Das sprechen wir auch am Anfang des Stücks an, aber das stimmt natürlich nicht. Wir haben im Zuge der Arbeit festgestellt, es eigentlich unglaublich, was noch alles geht. Es gibt zum Beispiel so viele Varianten, wie eine Frau drauf reagieren kann, wenn der Mann spät am Abend besoffen nach Hause kommt, und wir haben diesmal auch die keine-Ahnung-wie-vielte Autofahrnummer im Programm, und wir haben in jedem Programm über Fußball geredet. Aber es ist auch etwas, bei dem die Leute jedes Mal wieder lachen, und nach der Vorstellung kommen und sagen, "Schau, wie bei uns zuhause".

Rudle: Ich glaube auch nicht, dass wir auf der Bühne unglaublich neue Dinge sagen. Männer und Frauen sind einfach nicht gleich, wir haben nun mal gewisse Unterschiede, und ich persönlich gehe auch gern auf die Bühne und sage einmal, "Jetzt nehmt's das doch nicht so ernst, ist doch wurscht, ist halt so".



Das muss wahrscheinlich das größte Kompliment sein, wenn die Leute nach der Vorstellung sagen, "Wie bei uns daheim"?

Rudle: Ja. Wir sehen das hin und wieder auch von der Bühne aus, das ist herrlich. Wenn Frauen ihre Männer in die Seite stoßen mit einem Blick "Schau! Genau das, was ich auch immer sage", und zwei Minuten später schaut der Mann seine Frau an und deutet auf die Bühne "Na, merkst du's? Genau das ist meine Antwort". Das ist schon sehr lustig. Manchmal kommen sie nach der Vorstellung und verlangen Gage, "weil ihr müsst's ja bei mir abgeschrieben haben, das gibt's ja gar nicht" (lacht).



Ist auch einmal geplant, das Thema "Patchworkfamilie" aufzugreifen? Das wird ja gern in Filmen, Serien und Kabaretts seziert und würde sich ja in Ihrem Fall anbieten. Oder ist das zu nah an der eigenen Realität (Gerold Rudle hat zwei erwachsene Kinder aus seiner ersten Ehe, Anm.)?

Weinzettl: Nein, aus dem Alter sind wir raus (lacht). Ich hab keine Kinder, und Gerolds Kinder sind längst erwachsen. Ich rede gern über Themen, wo ich was zu sagen habe, wo mir was dazu einfällt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Thema ist mir wurscht (lacht). Wie andere damit umgehen, ganz ehrlich, orientierts euch irgendwo, kaufts euch gute Bücher, was weiß ich. Dafür gibt's sicher eine App, für jedes Problem gibt's eine App (lacht).



Frau Weinzettl, wie geht's Ihnen heute mit der Figur Frau Knackal aus der Serie" MA 2412"? Werden Sie noch darauf angesprochen? Würden Sie so eine Figur heute noch einmal spielen?

Weinzettl: Ich werde immer wieder noch darauf angesprochen. Ich würde heute die Rolle nicht mehr spielen, weil ich zu alt bin (lacht). Aber noch mal 20 Jahre zurück, würde ich mich wieder genauso entscheiden, wenn das die Frage ist, ich bereue gar nichts, im Gegenteil. Das ist mir zu einem Teil passiert, zum anderen war's aber auch viel Arbeit, und darauf darf man ja auch stolz sein, wenn etwas funktioniert und aufgeht. Ich möchte einfach heute nicht mehr in einem Minirock stecken und eine blonde Perücke aufsetzen und Stimme verstellen, das muss ich nicht mehr. Auch wenn mich damals manche Feministinnen gern mit dem nassen Fetzen erschlagen hätten (lacht), ich hab' nichts bereut, ich würd's wieder machen.







Monica Weinzettl als Frau Knackal in der Kultserie "MA 2412"

(Videoquelle: Hoanzl)



Das klingt, als wäre das auch ein bisschen der Reiz, diesen Teil des Publikums etwas zu sekkieren?

Weinzettl: Na ja, das war wirklich lang vor der MeToo-Debatte…

Rudle: Du hast schon auch viel Spaß gehabt mit der Rolle, oder, dir hat's schon irrsinnig getaugt?

Weinzettl: Natürlich, total. Aber ich kann mich auch erinnern, ich hab' damals auch ganz böse E-Mails bekommen, vom "gespielten Blondinenwitz" bis zu "Da bemühen sich Frauen jahrhundertelang um Gleichberechtigung und dann komm' ich mit sowas daher". Die haben einfach nicht gecheckt, dass die einzige, die immer gewonnen hat, die immer obenauf geschwommen ist, das war die Frau Knackal. Die jeden Mann eins ausgewischt hat. Und es war ja auch eine Sitcom, das ist ja nochmal eins drüber, da sind die Personen so stringent, die Charaktere so klar, und so karikiert, dass solche Meldungen einfach blöd waren. Aber macht ja nichts, wir haben es alle überlebt. Und ich sag mal so, ich glaube nicht, dass die Frau Knackal das Hindernis war, dass immer noch nicht genug Frauen in Führungspositionen sitzen oder es immer noch keinen gleichen Lohn gibt. Da ist nicht die Knackal schuld.