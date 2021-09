Sie schuf ein neues, bezauberndes Wesen

Das lustige und spannende Kinderbuch von Elisabeth Arztmann ist das erste in sogenannter Limerickform. Die Reime im Dreivierteltakt rund um das Huhn Tilda begeistern nicht nur Kinder.

"Ganz plötzlich denkt Tilda, das Huhn, ich will nicht den ganzen Tag ruhn, das wird mir zu dumm, ich flatter mal rum, will wissen, was andre so tun ..."

Tilda, das Huhn, ist neugierig. Es findet sein Leben am Bauernhof langweilig und geht daher auf Reise: Was es auf seiner abenteuerlichen und auch gefährlichen Reise erlebt, das erzählt Elisabeth Arztmann in ihrem neu erschienen Kinderbuch "Tilda, das neugierige Huhn".

"Schon in meiner Kindheit habe ich mit ...