Sie springen für uns ins Wasser: Rettungsdienst am Zeller See feiert 50-jähriges Jubiläum

"Das schönste Kompliment? Wenn es heißt, dass wir nur faul in der Sonne liegen", sagt Michael Kling, Obmann-Stv. der ASBÖ Wasserrettung Zell am See.

SN/sw/wrz Dieser VW Bully war das erste Einsatzfahrzeug der ASBÖ Wasserrettung Zell am See.