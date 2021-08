"Sie trägt jetzt eine Burka" - in Salzburg lebende Afghanen fürchten um ihre Familien

Zwei in Salzburg lebende Afghanen berichten, wie es ihren Familien geht. Auf dem Mozartplatz fand eine Kundgebung für mehr Solidarität statt.

Abbas Mohammadi ist derzeit im ständigen Austausch mit seiner Familie. Der 26-Jährige lebt seit elf Jahren in Salzburg, seine Familie wohnt in der afghanischen Stadt Ghazni, 150 Kilometer südlich von Kabul. Er lebt in ständiger Sorge - vor allem um seine 19-jährige Schwester. "Was gerade in Afghanistan passiert, das ist erst der Anfang", ist sich der 26-Jährige sicher.

Seine Schwester wollte heuer eigentlich ein Studium beginnen. "Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt verlässt sie aus Angst nicht mehr ...