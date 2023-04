Sie verbanden einst die Länder - Die Fähren an der Salzach und ihre Geschichte(n)

Drei Fähren wurden einst an Seilen über die Salzach gezogen, um die Bayern mit den Österreichern zu verbinden. Heute weiß kaum jemand davon, doch es gibt noch kleine Fragmente der Erinnerung aus einer Zeit, in der die Salzach kein Hindernis war.

Von dieser kleinen Jagdhütte in der Nähe sagt man, sie wäre einst das Zollhäusl zur Fähre gewesen.

An dieser Stelle brachte die Drahtseilfähre die Leute von Fridolfing nach Wildshut und umgekehrt. Im Bild: Robert Tkauz.

Der Glaube war ein guter Grund, das Land zu verlassen, einer von vielen, und irgendwie auch nur ein indirekter, denn: "In Bayern waren die Priester gütiger", erinnert sich Josef Standl, ein Zeitzeuge, der viele Geschichten aus der Grenzregion zwischen Österreich und Bayern erzählen kann. "Und zu Hause musste man auch nicht alles wissen. Also sind die Leute aus Österreich am Sonntag zum Beichten nach Deutschland gefahren." Dem Pfarrer wurden allerdings nicht nur die Sünden nahegelegt, sondern auch die eine oder ...