Sie verschicken quer durch Österreich

Die Haubenköche Rudi und Karl Obauer bieten ihre Gourmetküche nun auch im Versand an.

Die Brüder Obauer, jüngst wieder vom Gault Millau Österreich mit fünf Hauben ausgezeichnet, sind nach Kochschulungen in sozialen Medien und einem Abholservice in der "Greißlerei" auch in den Versand ihrer hausgemachten Köstlichkeiten eingestiegen. Die Nachfrage der Gäste sei enorm und gehe weit über die Grenzen hinaus.

Obauers Delikatessen gibt es ästhetisch schön im Glas verpackt, wie etwa Kalbsrahmgulasch mit Brennnesselnockerln, Karpfen in Aspik, Wintersuppe mit Rum-Saibling, Lachsforelle und Stör, Gemüsecurry oder Entenkeulenragout. Angeboten wird ein "Versand to go":

...