Sie verteilen, was andere wegwerfen

Seit zehn Jahren existierten die "Rollenden Herzen". Ungebrochen stark ist der Andrang der Menschen, die kostenlose Lebensmittel brauchen.

Über zehn Tonnen Lebensmittel für über 1000 Menschen im Monat - diese beeindruckende Bilanz zieht Tina Widmann, die Obfrau der Rollenden Herzen im Pinzgau, Pongau und Tennengau.

Angefangen hat man einst mit drei Kisten mit Lebensmitteln: "Wir spüren seit zwei Jahren eine Verdoppelung des Zulaufes der Menschen." Längst betreffen die diversen Preiserhöhungen nämlich nicht nur jene mit geringer Pension oder Alleinerzieherinnen. Die Teuerung ist auch in der Mittelschicht angekommen - betroffen sind Menschen, die vorher nie Probleme hatten und nun ihren Notgroschen aufgebraucht haben.

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Rollenden Herzen sind wöchentlich nach einem genauen Zeitplan mit Bussen in den Bezirken unterwegs. Das Team von rund 55 Mithelfenden holt abgelaufene Lebensmittel- und andere Warenspenden von Supermärkten und Drogerien ab und verteilt sie in den jeweiligen Gemeinden an definierten Plätzen. "Wir sortieren die Ware sorgfältig und packen anschließend im Pinzgau etwa eigene Taschen mit Kaffee, Eiern und Wurst etc. ab." Jede/r kann ohne Aus- oder Nachweise solcherart Lebensmittel gratis beziehen. Auffallend ist aber nicht nur die Verdoppelung der Abnehmer, sondern auch, "dass viele sogenannte Brückenbauer die Ware abholen. Weil sich viele Menschen - besonders in ihren Heimatgemeinden - genieren."

Widmann erzählt von einer Frau, deren Enkelin sich aus Scham beispielsweise nicht aus dem Auto aussteigen traut. "Aber wir fragen oder werten nicht, wenn Menschen einmal finanzielle Engpässe haben. Denn sehr viele meiden immer noch den Weg zum Bus. Die Leute, die zu uns kommen, holen nicht nur eine Spende, sondern leisten auch einen Beitrag gegen die Lebensmittelverschwendung", sagt Widmann. Neue Apps wie "too good to go" oder "Foodsharing" stellen zunehmend eine Konkurrenz für den Verein dar. Damit werden abgelaufene Waren zu mindestens einem Drittel des Handelspreises angeboten. Das sind relativ viele Produkte. Sie werden täglich in Sackerl in den Supermärkten abgepackt. Über die App können sie bestellt und bezahlt werden, die Nachfrage ist groß. Denn immer mehr Menschen achten auch auf Sonderangebote. "Wir könnten ergänzend mehr Toiletteartikel im Sortiment gut brauchen."

Mit verschiedenen Spendenaktionen kauft man mittlerweile auch manche Lebensmittel selbst an. Das "Pongauer Gesicht" des Vereins, Herbert Gschwendtner, erzählt von großzügigen Sponsoren, "aber gebraucht wird immer was. Etwa ein neuer Bus für den Tennengau." Gerne würde man den Verein auch auf die Stadt Salzburg ausdehnen, "Anfragen gebe es viele", sagt Widmann. Im Flachgau hilft seit Jahren die Flachgauer Tafel. Und im Lungau läuft die kostenlose Lebensmittelvergabe durch das Rote Kreuz.

"Unsere Aufgabe ist oft auch stressig. Persönliche Schicksale machen betroffen. Dafür sind viele positiv berührende Momente dabei. Die meisten Abnehmer sind unglaublich dankbar, manche bringen sogar Kaffee oder Kuchen mit. Eine Pensionistin spendet uns ihr 13. und 14. Monatsgehalt." Sie freut sich über das, "was aus uns geworden ist". Für den Herbst plant man zum Jubiläum "ein Büchlein mit vielen Schmankerlrezepten".