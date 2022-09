Sie weckt mit ihrem Podcast Reisefieber

Eva Hettegger aus St. Veit legte ihren Job auf Eis. Dafür erzeugt sie mit ihrem Podcast "Einfach unterwegs" bunte Urlaubsbilder im Kopf.

Viele träumen vielleicht nur davon, sie hat es tatsächlich auch umgesetzt: Einmal im Leben auf "Pause" zu drücken und dafür durch die Weltgeschichte zu reisen.

Eva Hettegger aus St. Veit ist seit zehn Jahren bei Ö3 Redakteurin und hat diesen Job auf Eis gelegt, um in den nächsten Flieger Richtung Abenteuer zu steigen. Ihre Erlebnisse in Kuba, Costa Rica, Panama, Kolumbien und Mexiko teilt sie in ihrem Travelpodcast "Einfach unterwegs". Anfang des Jahres hat die 32-Jährige Auszeit für ...