Sie vermittelt Wissen über Tee

Wer Tee mag, kommt bei Nadja Huber-Ress voll auf seine Kosten. In ihrem Shop in der Kaigasse dürfen die Sorten verkostet werden. Die ausgebildete Tee-Sommelière gibt ihre ganze Erfahrung weiter.

Ausgerechnet an ihrem 50. Geburtstag traf Nadja Huber-Ress eine wichtige Entscheidung für ihr weiteres Leben. "Es war Zeit für einen beruflichen Neuanfang", erinnert sie sich. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits zwei Jahrzehnte in der Immobilienbranche gearbeitet. "Wir hatten ein Büro in Hallein. Die Arbeit hat auch Spaß gemacht, aber ich habe nach einer neuen Herausforderung gesucht."

Durch Bekannte aus Kiel in Norddeutschland kam sie in Kontakt mit dem Thema Tee. "Ich habe mich intensiv damit beschäftigt und in Berlin die Ausbildung zur Tee-Sommelière absolviert", erzählt Nadja Huber-Ress. Dabei erhielt sie eine Woche lang zahlreiche Einblicke in dieses Gebiet, angefangen von der Geschichte des Tees über die Entwicklung der Fähigkeiten zur Verkostung bis hin zur Bewertung von Aromen und Aromaprofilen.

Seit rund zwei Jahren betreibt sie nun ihr Geschäft "Tee am Eck" in der Kaigasse 13. Über einen Durchgang gelangt man in das Fachl, das ihr Ehemann Roland Huber erfolgreich führt.

Der Tee-Expertin ist wichtig, dass sich die Kunden intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Daher steht ein Tisch mit zwei Stühlen zur Verfügung, an dem gemütlich verschiedene Sorten probiert werden können. "Es ist auch von Bedeutung, dass sich der Tee im Wasser entfalten kann." Daher sind Teebeutel sowie Tee-Eier für sie tabu. Die Wassertemperaturen müssen ebenfalls stimmen. "Diese variieren je nach Sorte von 50 bis 90 Grad und das Timing muss der Teesorte angepasst werden."

Den Tee bezieht Huber-Ress aus Indien, China, Japan und Portugal. "In der Nähe von Porto wurde ein ehemaliges Weinbaugebiet in ein Teeanbaugebiet umgewandelt. Am Anfang war nicht klar, ob das funktionieren würde, aber mittlerweile ist es ein voller Erfolg", erklärt sie. Apropos Portugal: Über die portugiesische Prinzessin Katharina Henrietta von Braganza kam der Tee im 17. Jahrhundert nach England.

Und welchen Tee bevorzugen die Stadt-Salzburger aktuell? Laut Huber-Ress ist es schwer zu sagen. Sehr beliebt ist laut der Tee-Fachfrau mittlerweile der Oolong-Tee. Geschmacklich liegt er zwischen schwarzem und grünem Tee.