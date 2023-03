Sie wohnen in der Nähe und bringen rasche Hilfe im Notfall

Das System der First Responder des Roten Kreuzes hat sich bewährt. In den Gemeinden Bergheim und Anthering sind seit dem Vorjahr ein Notfallsanitäter und eine Notfallsanitäterin ehrenamtlich tätig.

Bei der Übergabe der Ausrüstung vor einem Jahr, v. l.: Marcus Steidl (First Responder), Bgm. Johann Mühlbacher (Anthering), Helmut Steinkogler (Bezirksgeschäftsführer), Werner Meissl (Bezirkskommandant-Stellvertreter), Bgm. Robert Bukovc (Bergheim) und Julia Neudorfer (First Responder).

Seit gut einem Jahr sind die Notfallsanitäter Julia Neudorfer und Marcus Steidl als First Responder des Roten Kreuzes in den Gemeinden Bergheim und Anthering tätig. First Responder werden bei Notfällen in der Nähe ihres Wohnorts zusätzlich zum Rettungs- und Notarztwagen alarmiert. Durch die räumliche Nähe sind sie oft als Erste am Einsatzort und übernehmen die Erstversorgung der Patientinnen und Patienten.

Gemeinden sponserten die Ausrüstung

"Das System gibt es in Salzburg schon länger. Julia Neudorfer und ich ...