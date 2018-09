Sie zeigen den Mann hinter dem Stille-Nacht-Komponisten

Anna Holzner beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Leben und Wirken von Stille-Nacht-Schöpfer Franz Xaver Gruber. Das Ergebnis ist eindrucksvoll im neuen Stille-Nacht-Museum Hallein zu sehen.

"Das hätte Gruber sicher auch gefallen", schmunzelt Anna Holzner über das gemalte Gruber-Haus im neuen Familienraum des Museums, das Kinder mit Einrichtungsgegenständen füllen können. Das ist nicht nur so dahingesagt, das kann die Halleinerin quasi wissenschaftlich belegen: Seit Jahrzehnten forscht die promovierte Ägyptologin und Juristin über das Leben und Wirken des Stille-Nacht-Schöpfers Franz Xaver Gruber. Im Keltenmuseum ist sie unter anderem für das Stadtarchiv und damit für das Stille-Nacht-Archiv zuständig. Das Thema beschäftigt sie aber schon seit Kindertagen: "Mein Vater hat Gruber-Noten in der Kirche gefunden, hat sie drucken lassen, hat Gruber-Messen aufführen lassen. Gemeinsam mit Professor Firlinger vom Mozarteum hat er Grubers musikalisches Schaffen aufgearbeitet."

Jahrzehntelange Forschung

Nach Jahrzehnten der Forschung in Grubers Briefen und Tagebüchern, Chroniken der Zeit und anderen Quellen ist der umtriebige Musiker und Komponist sozusagen ein guter Bekannter von Holzner geworden, der über die Qualität seiner Sänger jammert, seine Wirtshausbesuche penibel im Tagebuch festhält und seine Leidenschaft für das Orgelspiel zum Ausdruck bringt - der sie aber doch auch noch überraschen kann: "Er zeigt in manchen Briefen ein starkes Selbstbewusstsein, das hätte ich ihm bis dahin nicht getraut. Aber ich bin sicher, dass wir vieles noch nicht wissen, da gibt es noch einiges nachzuforschen."

Anna Holzner forscht, Barbara Tober "verpackt" die Ergebnisse

Holzners bisherige Forschungsergebnisse sind auch stark in das neu gestaltete Stille-Nacht-Museum eingeflossen, das am Samstag eröffnet wird (siehe unten): "Wir legen Wert darauf, dass alles nachweisbar ist, was wir hier präsentieren, das sind nicht nur Geschichten, die in der Luft herumschwirren." Ihr gesammeltes Wissen in "bekömmliche Häppchen verpackt" hat dabei Barbara Tober, Leiterin der Kulturvermittlung im Keltenmuseum (das auch das Stille-Nacht-Museum mit betreut). "Sie schnürt das Paket, das man servieren kann. Ich kann da nicht mehr entscheiden, was wichtig ist oder nicht, was man den Leuten zumuten kann", sagt Holzner. "Wir wissen durch die Briefe und Tagebücher wahnsinnig viel über die Familie, das ist für mich der eigentliche Schatz des Museum", meint Tober. Vermittelt wird das nun auf vielfältigste, moderne Weise mit hochkarätigen Stücken: "Wir sind das größte Museum zum Thema und ein Ort der Originale. Wir zeigen nur Stücke aus dem tatsächlichen Nachlass von Gruber. "

Das ist neu im Stille-Nacht-Museum

Im neuen Stille-Nacht-Museum Hallein steht nun Franz Xaver Grubers gesamtes früheres Wohnhaus zur Verfügung, insgesamt 325 Quadratmeter. Neben der Hauptausstellung gibt es einen Veranstaltungsraum sowie einen Sonderausstellungsbereich, der aktuell als Familienraum genutzt wird. Zusätzlich zum nunmehr barrierefrei zugänglichen Museum ist nun auch das Stille-Nacht-Archiv untergebracht. Neben dem Museum wurde auch der gesamte Vorplatz neu und vor allem barrierefrei gestaltet.



"Dem Komponisten begegnen"- dieses Motto des neuen Museums wird vielfach umgesetzt: Schon in der Garderobe und dann weiter im ganzen Ausstellungsraum "spricht" Gruber in Originalzitaten (in einer speziellen Gruber-Schrift, abgeleitet aus seiner Handschrift). Zudem begegnet man ihm in originalen Briefen (darunter die "Authentische Veranlassung" von 1854, in dem Gruber die Entstehungsgeschichte von "Stille Nacht" festhält), Tagebucheinträgen, in audiovisuellen Medien (in Deutsch, Englisch und Gebärdensprache), spielerisch im Familienraum sowie als Porträt zum Anfassen.

Die Landesausstellung im neuen Museum startet mit Tagen der offenen Tür am 29. (14-19 Uhr) und 30. September (9-17 Uhr) und läuft bis 3. Februar 2019. Auch im Salzburg Museum ist ab 29. September eine eigene "Stille Nacht"-Sonderausstellung zu sehen.

Franz Xaver Grubers Zeit in Hallein

28 Jahre lang lebte Franz Xaver Gruber mit seiner Familie in Hallein: Der Komponist (1787 - 1863) des beliebtesten Weihnachtsliedes der Welt "Stille Nacht! Heilige Nacht!" war von 1835 bis 1863 in der Salinenstadt als Chorregent, Organist der Stadtpfarrkirche und Stiftungsverwalter tätig und fand hier nach seinem Tod am 7. Juni 1863 seine letzte Ruhestätte. Ein Gedenkgrab vor seinem Wohnhaus erinnert bis heute an ihn.



Grubers Nachlass und ein wahrer Schatz an Original-Dokumenten

Hallein selbst gilt als die "Stadt der Originale" mit dem umfangreichsten Archivbestand zu "Stille Nacht! Heilige Nacht!". Einige dieser Dokumente zählen zu den wichtigsten Quellen über die Entstehung und Weiterbearbeitung des Liedes, darunter herausragende und einzigartige Dokumente wie den Stille-Nacht-Autographen II, IV und V, die Authentische Veranlassung, mit der Franz Xaver Gruber Urheberschaft und Entstehung eindeutig belegt, seine Tagebücher, Musikinventare und Briefe. Im Stille Nacht Museum Hallein werden Schaffen und Wirken von Franz Xaver Gruber, mit Objekten wie den Porträts von ihm und seiner dritten Frau Katharina sowie Joseph Mohrs Gitarre (1818) präsentiert und die Geschichte von "Stille Nacht! Heilige Nacht!" erzählt. Im Museumsgebäude befindet sich auch das Stille Nacht Archiv Hallein.