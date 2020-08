In der Schwarzenbergkaserne sind mehrere Soldaten mit Covid-19 infiziert und nun isoliert. Ausgangspunkt dürfte ein Festakt gewesen sein.

In der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim sind sieben Soldaten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Betroffen sind dem Vernehmen nach das Radarbataillon, das Jägerbataillon 8 und das Pionierbataillon 2. Ausgangspunkt für die neu aufgetretenen Infektionen dürfte die Angelobung am Freitag gewesen ...