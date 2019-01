Sieben Fälle von Masern in Salzburg - LH-Stv. Stöckl: Nur Impfung schützt

Laut Information der Salzburger Landessanitätsdirektion sind im Unterpinzgau sechs Fälle und im Tennengau ein Fall der stark ansteckenden Krankheit aufgetreten.

Der Ausbruch von Masern beschäftigt nun auch die Salzburger Gesundheitsbehörden. Im Pinzgau wurden sechs akute Fälle diagnostiziert, fünf davon innerhalb einer Familie. Ein weiterer Masernfall - er betrifft eine Person im Tennengau - wurde am Donnerstagvormittag bekannt.

Die Erkrankten sind isoliert worden, um weitere Ansteckungen zu verhindern. Einen größeren Ausbruch befürchten die Gesundheitsbehörden nicht.

Landeshauptmann-Stellvertreter und Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) betont: "Nur eine Impfung schützt. Und diese kann man in jedem Alter durchführen, auch wenn man sich nicht mehr sicher ist, ob man als Kind schon einmal geimpft wurde oder die Masern hatte. Im Zweifel sage ich: Lieber impfen."

In Salzburg sind 80 bis 85 Prozent geimpft

Um einen guten Allgemeinschutz zu garantieren, ist eine Durchimpfungsrate von zirka 95 Prozent nötig. In Salzburg sind derzeit 80 bis 85 Prozent geschützt. "Hat man einen Verdachtsfall in der Familie, rate ich, beim Hausarzt anzurufen. Besser vorerst nicht in die Ordination gehen, um eine Ansteckung anderer Patienten zu vermeiden", sagt Amtsarzt Robert Sollak von der Landessanitätsdirektion. Kommen nicht geimpfte Kinder mit infizierten in Kontakt, müssen diese bis zu 21 Tage zu Hause bleiben, dürfen nicht in Kindergarten oder Schule, zu Veranstaltungen und so weiter. "Eine andere Möglichkeit ist eine sofortige Impfung, dann verkürzt sich diese Zeit", erklärt Amtsarzt Sollak.



Masern-Impfung ist für alle gratis

LH-Stv. Stöckl und Sollak sind sich jedenfalls einig: "Ist man sich nicht mehr sicher, ob man die Masern hatte, oder bereits geimpft wurde, macht das nichts. Im Zweifel lieber impfen." Was unbedingt vermieden werden muss: "Dass womöglich infizierte Personen sich unter nicht geschützte mischen. Das betrifft vor allem Säuglinge, denn geimpft werden kann erst ab dem neunten Lebensmonat", betont Sollak.

"Eine Masern-Erkrankung gefährdet nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch jene anderer. Deshalb zeugt es von Verantwortungsbewusstsein, sich gegen diese Krankheit impfen zu lassen. Dadurch wird nicht nur der einzelne Mensch, sondern auch die Gemeinschaft geschützt", bringt es Christian Stöckl auf den Punkt und ergänzt: "Im Land Salzburg haben wir in den vergangenen Jahren viele Maßnahmen gesetzt, um die Durchimpfungsrate zu erhöhen. Wir werden auch weiterhin nicht müde werden, um auf die Wichtigkeit aufmerksam zu machen."

Krankheit ist hoch ansteckend

Die Masern sind "hoch ansteckend", wie Mediziner betonen. "Ein Erkrankter infiziert um die 18 Personen. Zum Vergleich: Bei der Grippe sind es vier", so der Amtsarzt. Übertragen wird die Krankheit durch Tröpfcheninfektion, die ersten Symptome sind Fieber, Schnupfen und Bindehautentzündung, meist nach vier Tagen kommt dann der klassische Ausschlag", erklärt Mediziner Robert Sollak.

