Sieben Jahre nach Diebstahl tauchte gestohlener Lkw in Freilassing auf

Ein Hinweis aus Wals-Siezenheim hat deutsche Polizisten in Freilassing nun zu einer vor sieben Jahren in Österreich gestohlenen Sattelzugmaschine geführt.

Der Tipp kam von Beamten der Schengenfahndung in Wals-Siezenheim an die Kollegen der benachbarten Grenzpolizeiinspektion Piding: In Freilassing befände sich möglicherweise eine Sattelzugmaschine mit ehemals rumänischer Zulassung.

In engem Austausch und guter Zusammenarbeit mit den österreichischen Kollegen konnten Kfz-Fahnder der Grenzpolizei Piding die Sattelzugmaschine schließlich in der Zollhäuslstraße in Freilassing feststellen. Eine detaillierte Überprüfung ergab, dass dessen Fahrzeugidentifizierungsnummer durch unbekannte Täter verändert worden war. Die Spezialisten der GPI Piding konnten jedoch die originale Fahrgestellnummer des Fahrzeugs ermitteln.

Bei Überprüfung der originalen Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde schließlich festgestellt, dass die Sattelzugmaschine durch die österreichischen Polizeibehörden zur Fahndung ausgeschrieben war.

Es konnte anschließend ermittelt werden, dass es sich bei dem Fahrzeug um eine slowenische Sattelzugmaschine handelte, die 2015 in Österreich entwendet wurde. Nach dem Diebstahl wurde durch die bis dato unbekannten Täter die im Fahrzeug eingeschlagene Fahrzeugidentifizierungsnummer verändert und so eine neue Zulassung für das Fahrzeug erlangt. Der Zeitwert der Sattelzugmaschine beläuft sich auf zirka 30.000 Euro.

Die Sattelzugmaschine wurde durch die Beamten der GPI Piding, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, sichergestellt. Die weitere Sachbearbeitung wurde durch das Kommissariat 10 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernommen. Die Täterermittlungen dauern an.