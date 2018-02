Sieben Mädchen im Pongau sexuell belästigt: Mann verurteilt

Britische Jugendliche in Therme begrapscht: Geldstrafe für 37-Jährigen.

Wegen sexueller Belästigung in sieben Fällen musste sich kürzlich ein 37-jähriger Familienvater am Bezirksgericht St. Johann verantworten. Laut Strafantrag hatte der Kosovare in einer Therme im Pongau in einem Schwimmbecken sieben britische Mädchen - 14 bis 17 Jahre alt - gezielt im Genitalbereich berührt oder ihnen zwischen die Beine gegriffen. Er war nicht geständig und sprach unter anderem von versehentlichen Berührungen. Das Gericht schenkte dem keinen Glauben und verurteilte ihn zu 400 Euro Geldstrafe. Zudem muss er einem der Mädchen (Opferanwalt: Stefan Rieder) 500 Euro Entschädigung zahlen. Nicht rechtskräftig.