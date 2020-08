Sieben neue Coronafälle in der Schwarzenbergkaserne

Das Militärkommando Salzburg bestätigt neue Corona-Infizierte in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim. Im Lauf des Tages werden weitere Testergebnisse erwartet.

Das Militärkommando Salzburg bestätigt, dass mehrere Soldaten in der Schwarzenbergkaserne positiv auf COVID-19 getestet wurden. Am Montag wurden 31 Soldaten getestet, am Dienstagvormittag lagen die ersten Testergebnisse vor.

Vorläufig sind es sieben weitere Coronafälle, ein Soldat war letzte Woche schon positiv getestet worden. Die weiteren Testergebnisse werden im Lauf des Tages erwartet.

Wie der Sprecher des Militärkommandos, Markus Bender, sagte, bestehe kein Zusammenhang zu dem in der Vorwoche positiv getesteten Berufssoldaten, der dem Corona-Cluster am Wolfgangsee zugeordnet wurde. Alle Betroffenen hätten am vergangenen Wochenende Kontakt zu einem Grundwehrdiener gehabt, der als Verdachtsfall gegolten habe und dann auch Symptome entwickelt habe. Bei den nunmehr positiv Getesteten handle es sich um Grundwehrdiener.

Alle Kontaktpersonen innerhalb des militärischen Umfeldes wurden unter Quarantäne gestellt, wie das Militärkommando Salzburg mitteilt. Die bereits bestehenden COVID-19 Schutzmaßnahmen seien innerhalb der Kaserne verschärft worden, weitere Testungen würden durchgeführt.

Das Umfeld der betroffenen Soldaten sei bereits informiert, das erweiterte Kontaktmanagement laufe, heißt es. Auch im zivilen Umfeld der Betroffenen würden die Kontakte erhoben. "Bestätigte Fälle mit Krankheitssymptomen werden in militärischen Sanitätseinrichtungen aufgenommen. Alle weiteren positiv getesteten Soldaten werden separiert in einem eigenen Gebäude in der Kaserne untergebracht", steht in der Presseaussendung des Militärkommandos. Auch für die Kontaktpersonen sei ein eigener Unterkunftsblock vorgesehen.

Der erste Fall hatte seinen Ursprung im "Wolfgangsee-Cluster"

Vergangenen Dienstag war bekannt geworden, dass ein Unteroffizier sich bei einem Freizeitbesuch am Wolfgangsee mit dem Virus angesteckt hatte.

