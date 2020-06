Triathlet Norbert Lüftenegger hat seine Mission beendet. Laufend, radelnd und schwimmend half er gleich doppelt.

Nach seinem kräfteraubenden Einsatz wurde Norbert Lüftenegger am Samstagabend mit viel Applaus in seiner Heimatgemeinde Obertrum empfangen. Der Ultratriathlon-Gesamtweltcupsieger von 2015 und 2019 hatte sich zum Ziel gesetzt, für einen guten Zweck in zwei Tagen sieben Salzburger Seen der Länge ...