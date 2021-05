Sieben Verletzte nach schwerem Unfall in Saalbach

Zwei Pkw stießen am Freitagabend frontal zusammen. Eines der Autos landete in der Saalach. Ersthelfer und Einsatzkräfte retteten eine eingeklemmte Lenkerin.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag um zirka 19.30 Uhr in Saalbach auf der L111. Auf der Höhe der so genannten Schneiderkurve stießen nach ersten Informationen zwei Pkw aus noch nicht geklärter Ursache frontal zusammen. Einer der Pkw wurde in die Saalach katapultiert, die etwa 50-jährige Fahrerin darin eingeklemmt. Ersthelfer sprangen in den Fluss. Vier Rettungsfahrzeuge, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Notarzthubschrauber waren vor Ort. Ihr Einsatz mit vereinten Kräften verlief erfolgreich. Das eingeklemmte, schwer verletzte Unfallopfer konnte befreit werden. Der Hubschrauber brachte die Frau in das Unfallkrankenhaus Schwarzach. Unter den übrigen sechs Verletzten - zirka zwischen 20 und 30 Jahre alt - waren vier Männer und zwei Frauen. Zwei der leichter Verletzten waren Ersthelfer, die ins eiskalte Wasser gesprungen waren.