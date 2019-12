Siebenjähriger Bub bei Skiunfall verletzt - Unfallverursacher gesucht

Ein siebenjähriger Bub ist Samstagvormittag bei einem Skiunfall in Obertauern (Gemeindegebiet Untertauern) schwer verletzt worden. Ein unbekannter, männlicher Skifahrer hatte den Buben, der in Begleitung seines Vaters auf der Kringsalmabfahrt unterwegs war, von hinten niedergestoßen. Bei der Kollision stürzten alle drei Personen, berichtete die Polizei.

Der Vater des Buben, Mathias Henschel, sagte den SN. "Oberhalb von uns sind zwei Skifahrer zusammengefahren, einer ist runtergeflogen und hat dann meinen Sohn gerammt." Es sei seitens des Mannes keine Absicht dahintergewesen, "aber es war doch eine schwere Körperverletzung". Aus diesem Grund bittet der Vater den Unfallverursacher auch sich zu melden. "Er hat nach dem Unfall sogar geholfen, aber ich habe keine Daten von ihm. Ich hätte gedacht, ich hab sie, weil mir ein zweiter Mann eine Visitenkarte in die Hand gedrückt hatte und ich davon ausging, dass die beiden zusammengehören."



Da von keiner nennenswerten Verletzung ausgegangen wurde, wurde die Pistenrettung nicht alarmiert. Das Kind wurde zunächst nur von seinem Vater, dem Unfallverursacher sowie einem Zeugen erstversorgt. Der Vater nahm das Kind auf seine Arme und fuhr mit ihm zum Seekarhaus hinunter, wo die Familie einquartiert war. Aufgrund anhaltender Schmerzen fuhren Vater und Sohn aber später noch in das Ärztezentrum in Obertauern. Dort wurde bei dem Volksschüler eine Schambeinfraktur im rechten Bereich diagnostiziert. Das Kind wurde daraufhin vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Schwarzach gebracht. "Er hatte große Schmerzen. Wir hoffen, dass es in ein paar Wochen besser wird. Am Montag können wir wieder nach Hause."

