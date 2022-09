Siegerprojekt für Neubau des Hotels auf dem Schafberg gekürt

Die Jury hat den Entwurf des Büros Valentiny hvp Architects aus Luxemburg zum Sieger erklärt. Jetzt geht es in die Planungsphase für den Neubau. Wann die Bagger auffahren, steht noch nicht fest.

Im Rahmen eines internationalen Architekturwettbewerbs haben sechs Architekturbüros Entwürfe für das Projekt "Gipfelerlebnis Schafberg" eingereicht. Der Entwurf des Büros Valentiny hvp Architects aus Luxemburg, der einen Neubau vorsieht, wurde zum Sieger gekürt. Die Juryentscheidung ist Ausgangspunkt für die Planungsphase, die in enger Abstimmung mit den Projektentwicklern der Salzburg AG erfolgt.

Bei der Planung will sich die Salzburg AG Zeit lassen

Daniela Kinz, Co-Geschäftsführerin der Salzburg AG Tourismus GmbH: "Themen wie Minimierung der Bodenversiegelung, Erhalt der Artenvielfalt und Naturschutz spielen für uns eine wichtige Rolle." Man werde sich daher die Zeit nehmen, diese Aspekte umfassend zu berücksichtigen. Ein Termin für einen Baustart stehe daher noch nicht fest. Das Berghotel Schafbergspitze wurde 1864 eröffnet. Es war das erste gemauerte Haus am Schafberg. Der älteste Bauteil fiel im Jahr 1906 einem Brand zum Opfer. Mit den Jahren erfolgten Zubauten, Aufstockungen und Umbauten. Heute präsentiert sich ein Hotel im Stil der 70er-Jahre.

"Die Delle der Coronazeit rasch hinter uns lassen"

Auf der Prioritätenliste der Salzburg AG Tourismus GmbH steht der Neubau der Talstation der Schafbergbahn ganz oben. Daniela Kinz: "Vorerst gilt unser ganzer Fokus der Eröffnung des ErlebnisQuartiers am Fuße des Schafbergs, wo wir ab Frühling 2023 ein attraktives Erlebnis mit Gastronomie, Museumszone und Veranstaltungsräumlichkeiten anbieten werden." Mario Mischelin, Co-Geschäftsführer der Salzburg AG Tourismus GmbH: "Im operativen Betrieb ist es unser Ziel, die Delle bei den Besucherzahlen durch die Coronapandemie so rasch wie möglich hinter uns zu lassen. Die Neueröffnung des ErlebnisQuartiers im Frühling 2023 wird uns auf diesem Weg helfen, damit wir bald wieder an das Rekordergebnis von 2019 anschließen und danach die nächsten Wachstumsschritte setzen können."