Siezenheim II heizt jetzt ein

Das Biomasse-Heizkraftwerk Siezenheim II hat offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Es liefert Wärme für 8300 Haushalte im Salzburger Zentralraum und erzeugt zudem Strom.

Ein Meilenstein für die Energiewende und die Dekarbonisierung in Salzburg soll das Biomasse-Heizkraftwerk Siezenheim II der Salzburg AG sein, das am 21. Oktober offiziell eröffnet wurde. Mit Beginn der Heizsaison versorgt Siezenheim II bereits 8300 Haushalte mit Fernwärme und erzeugt so viel Strom, wie 9500 Haushalte im Schnitt verbrauchen. Insgesamt wurden rund 46 Millionen Euro investiert. Die Bauzeit betrug knapp mehr als ein Jahr.

"Die Fernwärme ist die Schlüsseltechnologie, um aus der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern wie Öl und Gas zu kommen, insbesondere in den dicht bebauten Gebieten des Zentralraums. Mit dem Biomasse-Heizkraftwerk Siezenheim II wird der Anteil regenerativer Energie im Fernwärmenetz von Hallein bis Salzburg von mehr als einem Viertel auf 40 Prozent erhöht. Darüber hinaus produziert das Heizkraftwerk zuverlässig 24 Stunden am Tag wertvollen Strom und dies vor allem auch im Winter, wo wir bisher zur Hälfte von Importen abhängig waren", sagt Energie-Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) anlässlich der Eröffnung. Durch den Betrieb von Siezenheim II können jährlich rund 40.000 Tonnen CO₂ eingespart werden, das entspricht rund 150 Millionen Pkw-Kilometern.