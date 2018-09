Sigrid und Günter Auer: "Das Hoffest nehmen wir locker"

Sie bekamen es oft zu hören: "Des naxte Moi, do sad's woi es dron." Das haben Sigrid und Günter Auer nicht auf sich sitzen lassen. Der Mussbachhof in Saalfelden ist bereit für den Andrang.

Über 1000 erwartete Besucher am eigenen Bauernhof - da kann einem mulmig zumute werden. Nicht so bei einer Familie im Ortsteil Marzon, die ihren Mussbachhof am kommenden Sonntag zum öffentlichen Festplatz erklärt. "Wir nehmen das locker, freuen uns schon sehr darauf", sagen die Gastgeber Sigrid und Günter Auer.

Es ist in Zwei-Jahres-Schritten das vierte Saalfeldener Hoffest: 2012 gab der jetzige Ortsbauernobmann Josef Stöckl beim Oberhaslinghof in Breitenbergham die Premiere, es folgten der Stefflhof in Uttenhofen und zuletzt der Gruberhof in Haid. "Es ist ja nicht so leicht, einen Veranstaltungsort zu finden, es eignet sich auch nicht jeder Hof dafür. Bei uns ist die Lage einfach optimal. Beim Mithelfen haben wir öfter gehört, dass so ein Fest am Mussbachhof fesch wäre", sagt der Familienvater. Jetzt wird die Stalltür tatsächlich geöffnet. "Jeder kann kommen. Ein Ziel ist, den Leuten die Regionalität nahezulegen", so Gattin Sigrid.

Veranstalter ist die Saalfeldener Bauernschaft, über 100 Helfer stehen parat. "Es wird wirklich super organisiert, da brauchen sich künftige Hoffest-Gastgeber keine Sorgen machen", betonen die Mussbachbauern, die in der Veranstaltung einen großen Mehrwert sehen: "Ein solches Fest stärkt den Zusammenhalt unter der ländlichen Bevölkerung, es schweißt zusammen." Die Gastgeber bewirtschaften im Nebenerwerb einen ca. 20 Hektar großen Bio-Betrieb, vermieten zudem Gästebetten und beherbergen unter anderem Rinder, Pferde, Schafe, Pfaue, Hühner und manche Kleintiere.

Was das Hoffest am Sonntag, 16. September, sonst noch zu bieten hat? Ochsenbraten und Bladln, Handwerkskunst vom Schmied über den Glasbläser bis zum Schafscherer, musikalische Unterhaltung mit drei Gruppen, spannende Momente beim Wettmelken und dem ländlichen Glücksspiel "Kuhroulette". Eine unparteiische Kuh wird aufs Feld gelassen. Jener Tipper, der das Feld des ersten Kuhfladens errät, räumt den Preis ab.





4. Hoffest der Saalfeldener Bauernschaft

Wann und wo? Sonntag, 16. September, am Mussbachhof der Familie Auer im Ortsteil Marzon (gegenüber Schörhof). Bei jeder Witterung, Eintritt frei.



10.30 Uhr:

Beginn mit Wortgottesdienst



Ab 11 Uhr:

Unterhaltung mit den "Blechbuam", der "Almer 6er Musi" und der "Saalfeldner Holzmusi"



Sonstige Höhepunkte:

- Bewirtung mit regionalen Produkten

- umfangreiches Kinderprogramm

- Präsentation von altem Handwerk, vom Glasbläser bis zum Schmied

- Kuhroulette

- Wettmelken