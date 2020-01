Silobrand in Schleedorf: 85 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz

Ein Brand in einem Silo in Schleedorf setzte den Einsatzkräften zu.

Kurz nach 10.30 Uhr alarmierte die Landeswarn- und Alarmzentrale die Einsatzkräfte zu einem Brand in Schleedorf. In einem Silo, in dem Holzabfälle gelagert werden, war ein Glimmbrand ausgebrochen. Neben der Ortsfeuerwehr rückten auch Kameraden aus Köstendorf, Mattsee und Seekirchen aus. Insgesamt standen bis zu 85 Feuerwehrleute im Einsatz.

"Da gibt es nur die Möglichkeit, das Silo auszuräumen, damit man Brand aus geben kann", schilderte der Schleedorfer Ortsfeuerwehrkommandant Stefan Wesenauer. "Das Problem dabei ist, dass man das Material bei einer kleinen Tür herausbringen muss." Weil sich aufgrund der engen Platzverhältnisse nur drei bis vier Feuerwehrleute beschäftigen könnten, habe sich der Einsatz dementsprechend lange hingezogen, bis das etwa zwei Meter hoch gefüllte Silo geleert war. Erst kurz vor 17 Uhr waren die letzten Glutnester gelöscht.

Firmenchef Christian Altmann sprach von "Glück im Unglück". Er sei zufällig in seinem Betrieb gewesen, als der Brand ausgebrochen sei. Deswegen sei der Vorfall glimpflich verlaufen. "Der Schaden ist relativ gering." Die Ursache für das Feuer in dem Silo soll ein Brandsachverständiger ermitteln. "Ich vermute eine Verpuffung im Holzstaub", sagte Altmann.

Quelle: SN