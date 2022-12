Silvester: Böller und Kleinfeuerwerke bleiben in der Stadt Salzburg verboten

Auch im Jahr 2022 sind Böller und Kleinfeuerwerke zum Jahreswechsel für Private in der Stadt Salzburg nicht erlaubt.

"In den Vorjahren haben wird damit sehr gute Erfahrungen gemacht - weniger Lärm- und Feinstaubbelastung. Für alle Feuerwerk-Fans gibt es heuer wieder das spektakuläre Feuerwerk über der Festung - Start ist pünktlich um Mitternacht", so Bürgermeister Harald Preuner.

Rechtlich ist es so, dass es auch heuer keine Aufhebung des Feuerwerksverbotes für Private geben wird. In der Stadt Salzburg sind somit alle Kleinfeuerwerke der Kategorie F2, also Raketen, Fontänen, Feuerräder und Feuertöpfe verboten. Einheimische und Tourist:innen werden durch Plakatständer auf das Verbot hingewiesen. Es wird auch keine Verkaufsmöglichkeiten für Raketen und Böller auf öffentlichem Grund (im Besitz der Stadt) geben.

Keine Knaller - die Stadt nennt Gründe:

In einer Aussendung führt die Stadt Salzburg mehrere Gründe für das Verbot von privaten Feuerwerken an.