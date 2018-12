Die private Knallerei zu Silvester müsse aufhören: Das fordern immer mehr Bürger und Politiker. In der Stadt Salzburg bleibt es auch heuer erlaubt.

Katzen und Hunde werden wieder in Panik in den Wohnungen hin und her laufen. Die Feinstaubbelastung wird massiv ansteigen. Rettungskräfte werden viel Arbeit mit Verletzten haben, die mit Knallkörpern hantiert haben. Und die Reste von Feuerwerksraketen werden in der ganzen Stadt herumliegen.