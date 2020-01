Die maximalen Feinstaubwerte in der Silvesternacht lagen über jenen von 2019. Dennoch war das Feuerwerksverbot in der Stadt bemerkbar.

In der Silvesternacht ist es in der Stadt Salzburg trotz des Verbots der privaten Knallerei - abgesehen vom großen Feuerwerk der Stadt - nicht ruhig geblieben. Die Polizei erstattete in rund 50 Fällen Anzeigen wegen Verstößen gegen das Pyrotechnikgesetz. Dennoch ...