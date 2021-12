Silvesterfeuerwerk mit musikalischer Choreografie: "So etwas hat es in Salzburg noch nie gegeben"

Der Obmann des Salzburger Christkindlmarkts plant ein Feuerwerk, das es so noch nie gab. Privates Böllern bleibt weiterhin verboten. Mit einem Ansturm auf den Gaisberg rechnet der Stadtchef nicht.

Das neue Jahr wird in der Salzburger Altstadt trotz vorgezogener Sperrstunde in der Gastronomie mit dem traditionellen Feuerwerk von der Festung begrüßt. "Die Stadt will keine Spaßbremse sein und ein stückweit Normalität in die Silvesternacht bringen", sagt Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP).

Der Beschluss fiel am Montag nach Rücksprache mit der städtischen Epidemiebehörde. Die Stadt begründet die Entscheidung so: Es sei besser, sich im Freien aufzuhalten, etwa einen Spaziergang durch die Stadt zu machen, als privat auf engstem Raum ...