Silvesternacht verlief in Salzburg verhältnismäßig ruhig

Die Silvesternacht ist in Stadt und Land Salzburg verhältnismäßig ruhig gelaufen. So die erste Bilanz der Einsatzkräfte am Neujahrstag. In der Stadt Salzburg war es rein lärmtechnisch erheblich ruhiger als in den vergangenen Silvesternächten: Das Raketenverbot für Private zeigte seine Wirkung. Allerdings hielten sich nicht alle daran, vor allem rund um Mitternacht wurde dann doch in der ganzen Stadt immer wieder geschossen. Nach Information des ORF Salzburg verhängte die Polizei mindestens 40 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Pyrotechnikgesetz.

Aber es waren in der Stadt Salzburg augenscheinlich auch viel weniger Menschen unterwegs als in den vergangenen Jahren, eigentlich recht ungewöhnlich aufgrund der guten Wetterbedingungen in der Silvesternacht.

Die Feuerwehr musste in der Silvesternacht wegen Feuerwerkskörpern zu mehreren Bränden ausrücken. Noch am Altjahrestag um 22 Uhr bekämpften die Einsatzkräfte in Zell am See einen Waldbrand auf dem Bruckberg. Die Feuerwehr konnte jedoch schon eine halbe Stunde später "Brand aus" vermelden.

Kurz nach Mitternacht kam es in Saalbach zu einem Zimmerbrand, offenbar war ein Feuerwerkskörper von außen durch die offene Tür oder das offene Fenster in die Wohnung geschossen worden. Der Besitzer und ein weiterer Mann konnten das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr selber in den Griff kriegen.

In Kaprun brannte ein großer Restmüllcontainer auf dem Gelände einer Baufirma. Die Feuerwehr Kaprun war mit 29 Mann im Einsatz.

Vor einer Ferienwohnung in Piesendorf im Ortsteil Walchen kam es zu einem Heckenbrand. Die Bewohner des Ferienhauses teilten laut Polizei mit, dass in der Nachbarschaft Feuerwerkskörper geschossen wurden. Die Feuerwehr Piesendorf war mit acht Mann im Einsatz.



Im benachbarten Berchtesgaden ist am Silvesterabend ein 19-Jähriger bei einem Böllerschuss in Maria Gern verletzt worden. Nach Informationen der Polizei hatte der junge Mann seinen Handböller geladen, dabei hatte sich aus bisher ungeklärter Ursache ein Schuss gelöst. Dieser habe mit voller Wucht den rechten Oberarm des jungen Mannes getroffen. Der 19-jährige kam nach der Erstversorgung ins Kreisklinikum Traunstein. Ein Fremdverschulden kann nach ersten Ermittlungen der Berchtesgadener Polizei ausgeschlossen werden.



Quelle: SN