Sind Covidmedikamente Alternative zur Impfung?

Nachdem das neue antivirale Medikament Paxlovid von Pfizer gegen die Vermehrung der Coronaviren bereits in Österreich eingetroffen ist, wird es sehr rasch auch in Salzburg verfügbar sein. Die Ärzte werden bereits entsprechend geschult. Und auch Covidpatienten will das Land gezielt informieren.

SN/pfizer Das neue antivirale Medikament Paxlovid kann schwere Krankheitsverläufe verhindern, hat aber auch erhebliche Nebenwirkungen.