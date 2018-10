Sir Lorenz auf Burg Mauterndorf zum tapferen Ritter geschlagen

In mittelalterliche Kostüme schlüpfen und sich wie ein waschechter Ritter fühlen. Dieser Traum ging für den achtjährigen Lorenz aus St. Gilgen in Erfüllung. Er durfte mit seinen zwei besten Freunden Luca (6) und Daniel (8) sowie seinen Brüdern Andreas (9) und Michael (4) eine spannende Zeitreise auf der Burg Mauterndorf erleben.

Gaukler, Könige, Bauern. Die Kostümauswahl ist wirklich nicht leicht. Für Lorenz steht jedenfalls fest: Er will ein Ritter sein und sich auch wie einer fühlen. Das Landes-Medienzentrum hat den Buben aus St. Gilgen dabei begleitet.

Mit Schwert und Helm ziehen die kleinen Krieger los. Ihre Mission: Drachen töten. "Das muss aber gelernt sein", weiß Burgfräulein Roswitha und erklärt im Detail die Spielregeln. Beim Duell hoch zu Ross erproben die jungen Ritter den richtigen Umgang mit Schild und Schwert und "da darf man nicht allzu zimperlich sein", erklärt Andreas, der aus Versehen Luca mit dem Schwert mehr hart als herzlich getroffen hat. Der kleine Zwischenfall ist aber schnell verziehen, denn jetzt werden die ganz dringlichen Fragen beantwortet: "Wie sind die Ritter damals aufs Klo gegangen?", will Lorenz wissen. "Um das zu erklären, müssen wir in den Turm rauf, das zeige ich euch am besten selber", meint das Burgfräulein.



Plumpsklo, harte Betten und schwere Kettenhemden

Im Turm gehen die kleinen Krieger dann auf Tuchfühlung mit dem Alltag ihrer Vorbilder. Vom Plumpsklo übers Kettenhemd bis hin zur Schatzkammer staunen die Kinder über das harte Leben eines Ritters. "Das hätte ich mir anders vorgestellt", erzählt Daniel ein bisschen enttäuscht, der sich das Bett von damals etwas kuscheliger und weicher vorgestellt hat. Der Traumberuf "Ritter" ist nach der Führung bei den meisten wieder Geschichte, außer bei Lorenz. Bei ihm brennt weiter die Leidenschaft, auch wenn die Realität ein wenig anders als erwartet ist.



Der Ritterschlag als Belohnung

Die Ausdauer im Kampf macht sich für den achtjährigen Lorenz bezahlt, denn er wird vor dem mittelalterlichen Mahl noch zum Ritter geschlagen und ist jetzt ein richtiger "Sir". "Das war wirklich ein richtig cooles Erlebnis", resümiert der Kindertraum-Gewinner, der am Ende des Tages genüsslich mit dem Mini-Schwert sein Schnitzerl aufspießt.



Quelle: SN