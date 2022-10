Sirenenprobe: Nur drei Ausfälle bei 514 Geräten im Land Salzburg

Die alljährlich bundesweit durchgeführte Sirenenprobe hat im Land Salzburg eine Erfolgsquote von 99,42 Prozent gehabt.

Am Samstag wurde wie an jedem ersten Samstag in einem Oktober zwischen 12 Uhr und 12:45 Uhr von der Bundeswarnzentrale und der Landesalarm- und Warnzentrale Salzburg (LAWZ) 514 Sirenen in 119 Gemeinden ausgelöst, um die Zivilschutzsignale Probe, Warnung, Alarm und Entwarnung zu testen.

Hierbei traten drei Ausfälle auf, das entspricht einer Erfolgsquote von 99,42 %. Das teilte die LAWZ kurz vor 14 Uhr mit: "Die vom Bundesministerium für Inneres koordinierten Alarmierungen konnten von allen beteiligten Alarmierungsstellen einwandfrei durchgeführt werden."