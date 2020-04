Situation in Salzburgs Spitälern bessert sich stetig

Zahl der Mitarbeiter in Quarantäne ist deutlich gesunken. Alle Stationen in allen Krankenhäusern in Betrieb.

Gute Nachrichten aus den Salzburger Spitälern: Die Zahl jener Mitarbeiter, die in Quarantäne mussten, sinkt stetig. Zur Zeit sind alle Stationen in allen Häusern in Betrieb. Der medizinische Versorgungsplan steht, damit werden in enger Zusammenarbeit alle Regionen bestmöglich versorgt.

Noch 188 in Isolation

Waren vor eineinhalb Wochen, am 24. März, allein in den SALK noch 278 Mitarbeiter in Quarantäne, so ist diese Zahl aktuell auf rund ein Drittel gesunken. Derzeit befinden sich insgesamt 188 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kliniken und Spitäler im Bundesland in Isolation: davon 80 in den Häusern der SALK, 28 im Unfallkrankenhaus und drei im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder (Stand 3.4.) in der Landeshauptstadt, 55 im Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach und 22 in den Häusern des Tauernklinikums (Stand 3.4.). Im Krankenhaus Oberndorf ist niemand betroffen.

222 Personen wieder gesund

Insgesamt gibt es bisher 1074 Personen in Salzburg, die positiv auf Covid-19 getestet wurden. Davon halten sich 838 im Bundesland auf. 222 sind bereits wieder genesen. 90 Personen werden im Krankenhaus betreut, davon 14 auf der Intensivstation (3 davon sind die aus Frankreich übernommenen Corona-Patienten). Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 ist heute in Salzburg auf 14 gestiegen. Bisher (Stand 4. April, 7.30 Uhr) sind landesweit 9.361 Tests durchgeführt wurden.

Quelle: SN