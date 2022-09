Skatepark in Golling hat ein neues Gesicht

Golling hat seinen Skatepark in Rekordzeit erneuert. Das nächste ähnliche Projekt läuft schon an.

Am 23. Juni hatte Projektleiter und ÖVP-Gemeinderat Stephan Loidl die Pläne in der Gemeindevertretung präsentiert, am 2. September rollten und sprangen schon die ersten Skater über die neuen Hindernisse. "Das ist schon ziemlich beachtlich, wenn man bedenkt, dass hier 16 Firmen am Werk waren", freut sich Loidl. Gebaut hat den Platz die Tiroler Spezialistenfirma Fancy Concrete nach den Plänen, die Loidls Team in der Gemeinde gemeinsam mit den örtlichen Skatern entworfen hat. "Fancy Concrete baut Parks nur in Kooperation mit ...