Ski amadé bekämpft brisantes Saisonkarten-Urteil nicht (mehr)

Käufer von Saisonkarten für 2019/2020 haben Anspruch auf eine anteilige Kostenrückerstattung für die Skitage, die sie pandemiebedingt ab 16. März 2020 nicht mehr konsumierten konnten. Das ist der Sukkus eines vor wenigen Wochen am Salzburger Landesgericht (LG) ergangenen Urteils zu einer Musterklage, die der Verein für Konsumenteninformation (VKI) als Vertreter für eine vierköpfige Familie gegen den Liftverbund Ski amadé GmbH eingebracht hatte. Die Familie hatte erst erfolgreich am Bezirksgericht St. Johann gegen Ski amadé geklagt, wonach der Skiverbund 24 Prozent des Saisonkartenpreises zurückzahlen müsse, weil die Skisaison damals covidbedingt um 49 Tage kürzer gewesen sei - was eben 24 Prozent des Kartenpreises entspreche. Das LG Salzburg wies darauf die Berufung von Ski amadé gegen das Ersturteil ab und bestätigte: Pandemiebedingte Betriebssperren sind Ereignisse höherer Gewalt - was im konkreten Fall Saisonkarten-Nutzer von ihrer Entgeltzahlungspflicht ab 16. März befreit.

Am Donnerstag teilte jetzt Ski-amadé-Geschäftsführer Christoph Eisinger auf SN-Anfrage mit, dass man das Urteil des Landesgerichts nicht mittels Revision an den Obersten Gerichtshof (OGH) bekämpfe. Mit anderen Worten: Es wird damit rechtskräftig. Zu möglichen Konsequenzen aus der Rechtskraft - etwa zahlreiche Teil-Rückforderungen anderer damaliger Saisonkartenbesitzer - wollte sich Eisinger (vorerst) nicht äußern.