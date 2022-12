"Ski Racing Pongau" eint den heimischen Skisport

Das Projekt "Ski Racing Pongau" setzt sich engagierte Ziele für die Zukunft des heimischen Skisports. Einerseits werden Talente mit Spaß am Sport auch über dem Sommer hinweg beim Skisport gehalten - andererseits unterstützen Betriebe im Rahmen des Vorhabens heimische Talente auf ihrem Weg nach oben.

An Skitalenten mangelt es dem Pongau nicht. Doch kaum einer schafft den großen Sprung in die absolute Elite des alpinen Skisports. Um diese Athleten kümmern sich nun Mike Ellmer und Heinz Pfunner im Rahmen des Projektes "Ski Racing Pongau". "Wir fungieren sozusagen als Dachverband für den Skisport im Pongau", erklärt Ellmer. "Wir wollen damit die Sportler, die in den Übergangsjahren zahlreich wegfallen, mit Spaß an den Sport binden, den Nachwuchs auch im Sommer mit einem Trainingsangebot betreuen und gleichzeitig keinesfalls ...