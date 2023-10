Ski-WM 2025 nutzt Salzburgs kreative Kraft

Die Vorbereitungen zur alpinen Skiweltmeisterschaft, die von 4. bis 16. Februar 2025 in Saalbach-Hinterglemm stattfindet, laufen. Mit einem Ski-Musical wollen Salzburgs Touristiker die Werbetrommel kräftig rühren.

"Es wird für die Menschen in der Region eine intensive Geschichte werden", bringt Wolfgang Breitfuß, Geschäftsführer des Tourismusverbands Saalbach Hinterglemm, den Stellenwert dieses Großereignisses auf den Punkt. "Von den Einheimischen arbeiten sehr viele am WM-Projekt mit, in der Gastronomie und Hotellerie, aber auch oben am Berg." Allein der WM-Tross umfasse rund 6000 Personen, Breitfuß erwartet Gäste aus 80 Nationen, erläutert er im Gespräch mit den PN. Die Vorbereitungen für die Ski-WM nehmen bereits Fahrt auf. "Die infrastrukturellen Projekte sind bereits in Umsetzung", erläutert Breitfuß. Bei der Quartierbeschaffung sei man auf gutem Weg. Aktuell würden die Vereinbarungen mit den Vermietern und Gastgebern finalisiert.

Auch das Rahmenprogramm nimmt erste Züge an. In der Vorwoche wurde das Musical "Skiverliebt" vorgestellt, eine Kooperation des Landestheaters Salzburg mit dem TVB Saalbach Hinterglemm und der Salzburger Land Tourismus GmbH. Die Idee dazu entstand im Zuge der Vorbereitungen zum "Stille Nacht"-Jubiläumsjahr - bei einer Autofahrt von Landestheater-Intendant Carl Philip von Maldeghem mit SLT-Geschäftsführer Leo Bauernberger. Mit der WM 2025 fand sich nun der passende Anlass.

"Der Hybridgast, der Kultur und Sport mag, wird mehr"

"Es gibt Touristen, die beide Welten mögen: Kultur und Sport. Dieser sogenannte Hybridgast wird mehr. Es liegt auf der Hand, hier gemeinsame Sache zu machen", sagt Leo Bauernberger. Bei Großereignissen würden oft externe Agenturen beauftragt, "wir aber haben uns gefragt, wie wir das Kreativpotenzial unseres Landes nutzen können". Das Ski-Musical sei super für das Marketing. "Wir können schon vor der WM mit etwas ganz Besonderem aufwarten, erste Songs in unsere Werbung einbauen. Wir sind überzeugt, dass wir mit der DNA unseres Landes begeistern können", so Bauernberger weiter.

Auch in Hamburg wird das Skimusical gezeigt

Das Landestheater entwickelt das Bühnenstück. Laut Carl Philip von Maldeghem soll es Elemente des Popmusicals mit dem Format der Wintersport-Revue-Operette verbinden und die Faszination des Skifahrens und das Gen der Gastfreundlichkeit transportieren. Das Thema des Leistungsdrucks und aktuelle Probleme und Kontroversen des Wintertourismus werden nicht ausgespart. "Zu Beginn wird erst einmal kein Schnee fallen. Ein Song heißt ,No Snow, No Show'", nennt er ein Beispiel. Uraufgeführt wird das Musical unmittelbar vor WM-Beginn in der Landeshauptstadt, während der WM folgen zwei Vorstellungen in Saalbach, wo auch die Handlung des Stücks angesiedelt ist. Was das "Weiße Rössl" für den Sommertourismus und St. Wolfgang, solle "Skiverliebt" für den Wintertourismus und Saalbach werden, wünscht sich der Intendant. 2025/26 wird das Stück in einer adaptierten Fassung in Hamburg gezeigt. Das freut auch die Touristiker, weil Hamburg "für uns ein wichtiger und interessanter Markt ist". Dass es dort den größten Skiverein Deutschlands und das wohl einzige deutsche Bundesland mit Skiferien gibt, weiß man auch im Landestheater.

Touristiker hoffen auf Lösung bei der Baustelle auf der A 10

Auf Schiene kommt nicht nur das Programm zur WM, auch die Anreise der Gäste per Zug will man forcieren. Der Ausbau des Bahnhofs in Maishofen ist dafür eine wichtige Voraussetzung, erläutert Wolfgang Breitfuß. Er werde vor der WM abgeschlossen sein. Nicht so die Tunnelsanierung auf der A 10. Das treibt dem Touristiker Sorgenfalten auf die Stirn. "Davor haben wir Respekt. Wir dachten zuerst, dass uns das nicht betrifft", gesteht er. Der Ausweichverkehr werde aber schon im kommenden Winter Auswirkungen haben, ist er überzeugt. Deshalb hoffe er für die Zeit der WM auf eine Speziallösung: "Ich bin kein Techniker, aber vielleicht ist es möglich, die Baustelle provisorisch so einzurichten, dass man durchfahren kann. Wir werden da noch das Gespräch mit den Verantwortlichen suchen."

Schon 1991 trug Saalbach-Hinterglemm eine Ski-WM aus, sie ist vielen als "Sonnen-WM" in guter Erinnerung. Wegen des Traumwetters, aber auch wegen des Medaillenregens. In Summe gab es elf Medaillen für Österreich: fünf in Gold, drei in Silber und drei in Bronze. Eine der Goldmedaillen holte Ulli Maier, die drei Jahre später tödlich verunglückte. In Gedenken an die Rauriser Ausnahmesportlerin wird die Damenrennstrecke bei der WM 2025 ihren Namen tragen.

Investitionen im Zuge der WM 2025

37 Mio. Euro investieren Bund (40 %), Land (40 %) und Gemeinde (20 %) in nachhaltige Großprojekte in Saalbach-Hinterglemm.

Pisten: Aus Sicherheitsgründen werden Pisten erweitert. Und die Leitungen der Beschneiungsanlagen werden verstärkt, um Schneesicherheit zu garantieren.



FuZo - Barrierefreie Zone rund um Fanmeile: Erstreckt sich einen Kilometer durch Hinterglemm. Dazu wird die Fußgängerzone umgestaltet (neues Pflaster, Begrünung, Beleuchtung).

Pressezentrum und Busterminal: Für das Pressezentrum wird die Sporthalle saniert, ein temporäres Obergeschoß eingerichtet. Bietet Platz für 600 Personen. Am Vorplatz entsteht Shuttlebusterminal.

Notstraße von Vorderglemm nach Hinterglemm: Auf 7,8 Kilometer Länge wird eine asphaltierte Notstraße für Blaulichtfahrzeuge errichtet. Diese wird nach der WM zum attraktiven Rad- und Fußweg.

Zielgelände: Errichtung einer temporären Zieltribüne mit Platz für 15.000 Menschen. Die Medalplaza entsteht auf dem Sportplatz des Bundeslandschulheims in Hinterglemm und wird Platz für 4000 Leute bieten.