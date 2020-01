Skibus kollidierte mit Pkw in Leogang

Dienstagvormittag kam es in Leogang zu einer (rechtwinkeligen) Kollision im Kreuzungsbereich zwischen einem 63-jährigen Pinzgauer, der mit einem unbesetzten Skibus von Hochfilzen kommend Richtung Saalfelden fuhr, und einem 52-jährigen einheimischen Pkw-Lenker. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und touchierten mehrere Verkehrsleiteinrichtungen. Der Pkw-Lenker verletzte sich leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung, der Buslenker blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Bedienstete der Gemeinde Leogang führten die Aufräumarbeiten durch.

Quelle: SN