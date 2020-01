Skifahren mit Holzlatten und Schnürstiefeln in Leogang

Zum neunten Mal findet von 24. bis 26. Jänner die Nostalgie Ski Weltmeisterschaft statt.

Am Wochenende werden in Leogang wieder die Lederstiefel geschnürt und die Holzlatten geschultert: Die 9. Nostalgie Ski Weltmeisterschaft findet statt. Dabei fahren hunderte Liebhaber des Retro-Skilaufs mit der Ausrüstung ihrer Vorväter gegen die Uhr. Zum Einsatz kommen Eschenski ohne Stahlkanten, Kniebundhosen und Trachtenjacke. Mit der Einstocktechnik geht es auf oft wildem Ritt in Richtung Ziel.

Dass das Format begeistert, bewiesen bei der letzten Auflage vor zwei Jahren rund 300 Rennfahrer aus sieben Nationen: "Auf diesem Wege ein großes Dankeschön und Kompliment an unseren heimischen Nostalgieverein Anno 1900, der es mit dieser tollen Veranstaltung alle zwei Jahre schafft, die Retro-Skibegeisterten aus aller Welt nach Saalfelden Leogang zu locken. Für mich ist der Nostalgieskilauf die perfekte Kombination aus Sport, Geschicklichkeit, Tradition und Kameradschaft und passt deshalb nahezu ideal in unsere Region", sagt Marco Pointner, Geschäftsführer der Saalfelden Leogang Touristik.

Am Samstag, den 25. Jänner, fällt um 13 Uhr die erste WM-Entscheidung beim Fernlauf von der Asitz-Mittelstation zum Zielbereich bei der Talstation der Steinbergbahn. Am Sonntag, 24. Jänner, geht es dann um 10 Uhr am Schantei Osthang im Dorfzentrum von Leogang zwischen die Haselnuss-Slalomstangen. Bewertet werden Damen und Herren je Kategorie nach einem spezifischen Punktesystem. Am Ende sind sechs Weltmeistertitel zu vergeben. Im Vordergrund stehen aber Tradition und Gaudi.

Quelle: SN