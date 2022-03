Skifahrer bei Kollisionen in Wagrain schwer verletzt

Die Fahndung nach einem flüchtigen Skifahrer läuft.

Zwei Skifahrer sind am Sonntag in Salzburg schwer verletzt worden. Am Vormittag fuhr ein 52-jähriger deutscher Skifahrer im Skigebiet von Wagrain, Grafenberg talwärts, als ein unbekannter Skifahrer seinen Abfahrtsbereich kreuzte. Der 52-jährige stürzte und zog sich dabei laut Polizei schwere Verletzungen zu. Der andere Skifahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Ermittlungen zum Unfallflüchtigen laufen.

Ebenfalls in Wagrain kollidierten während eines Überholmanövers zwei befreundete deutsche Skifahrer. Der 52-Jährige stürzte und erlitt einen Schlüsselbeinbruch. Der 34-jährige blieb unverletzt. Der Alkovortest verlief laut Polizei bei beiden Skifahrern mit 0,32 Promille und 0,66 Promille positiv.