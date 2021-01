Skifahrer bei Lawinenabgang in Obertauern verschüttet

Laut Polizei sollen zwei Personen unter die Schneemassen geraten sein. Der Bergrettung zufolge wurden alle Verschütteten inzwischen geborgen.

In Obertauern sind am späten Mittwochvormittag außerhalb der gesicherten Pisten zwei Lawinen abgegangen. Laut ersten Informationen waren kurz vor elf Uhr Skifahrer in den Hang unterhalb des Seekarecks eingefahren, als sich die Schneemassen lösten. Ein Polizeihubschrauber war zu diesem Zeitpunkt zufällig in der Gegend unterwegs. Zwei Helfer wurden umgehend am Lawinenkegel abgesetzt. Laut Angaben der Polizei sollen zwei Personen verschüttet worden sein. Rund eine halbe Stunde später meldete die Bergrettung, dass alle Personen geborgen worden seien. Über den Zustand der Verschütteten war zunächst nichts bekannt.

Quelle: SN