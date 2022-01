Skifahrer bei Unfällen auf Salzburgs Pisten verletzt

Zwei Wintersportler kollidierten in Mühlbach, die Unfallursache ist unklar. In Obertauern prallte eine Skifahrerin gegen eine Hauswand.

Bei einem Skiunfall in Mühlbach am Hochkönig wurde am Freitag gegen 12 Uhr ein Skifahrer aus Deutschland schwer verletzt. Aus bisher unbekannter Ursache war ein 47-jähriger Skifahrer aus Tschechien mit dem 67-Jährigen kollidiert. Der Tscheche wurde leicht verletzt. Beide Wintersportler wurden vom Roten Kreuz in das Klinikum Schwarzach gebracht.

Nur wenige Stunden später prallte in Obertauern gegen 15 Uhr eine 64-jährige Österreicherin kurz vor der Talstation ungebremst in die Hauswand eines Hotels. Die Verletzte wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwarzach verbracht, berichtete die Polizei.