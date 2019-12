Skifahrer flüchtete nach Kollision von der Unfallstelle

Im Lungauer Skigebiet Aineck kollidierten zwei Skifahrer. Eine 62-jährige Deutsche wurde dabei verletzt.

Am Vormittag des 30. Dezember 2019 kam es im Skigebiet Aineck in St. Margarethen im Lungau zu einer Kollision zwischen zwei Wintersportlern. Im Kreuzungsbereich von zwei Skipisten kollidierten ein bislang Unbekannter sowie eine 62-jährige Skifahrerin aus Deutschland. Die Frau verletzte sich dabei unbestimmten Grades. Sie begab sich nach dem Zwischenfall selbstständig in ärztliche Behandlung. Der bislang unbekannte Zweitbeteiligte flüchtete von der Unfallstelle.

Quelle: SN