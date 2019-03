Skifahrer kollidierten in Untertauen auf der Piste

Bei einer Kollision im Skigebiet Untertauern wurde ein 57-Jähriger schwer verletzt.

Eine 57-jährige ungeübte deutsche Skifahrerin kam am Donnerstag am Beginn des Steilhangs Hundskogel zu Sturz und rutschte über den Hang hinunter. Nach rund 100 Metern prallte sie mit hoher Geschwindigkeit gegen einen 57-jährigen Skifahrer aus Polen. Dieser stürzte ebenfalls und zog sich dabei eine schwere Verletzung zu. Er musste mittels Schneemobil ins Tal und in weiterer Folge ins Krankenhaus gebracht werden. Die Deutsche hingegen blieb unverletzt.

Auch in Obertauern ereignete sich ein Skiunfall - zwischen einem 25-jährigen polnischen Snowboarder und einem 35-jährigen rumänischen Skifahrer. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Der Pole erlitt eine tiefe Schnittverletzung am Oberschenkel und wurde zur ärztlichen Versorgung in die Krankenanstalt Radstadt-Obertauern gebracht.

Quelle: SN