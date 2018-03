Skifahrerin bei Crash auf Piste in Obertauern schwer verletzt

Eine 44-jährige Skifahrerin ist am Freitagnachmittag in Obertauern von einer anderen 15-jährigen Skifahrerin erfasst und schwer verletzt worden. Die einheimische Wintersportlerin erlitt bei dem Zusammenstoß einen Wadenbeinbruch. Die 15-Jährige blieb unverletzt, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.

SN/APA (Archiv/Gindl)/Barbara Gindl Symbolbild.