Skifahrerin bei Lawinenabgang in Obertauern verschüttet

In Obertauern sind am späten Mittwochvormittag außerhalb der gesicherten Pisten zwei Lawinen abgegangen. Laut ersten Informationen waren kurz vor elf Uhr Skifahrer in den Hang im Bereich zwischen Seekareck und Seekarspitz eingefahren, als sich die Schneemassen lösten. Ein Polizeihubschrauber war zu diesem Zeitpunkt zufällig in der Gegend unterwegs. Zwei Helfer wurden umgehend am Lawinenkegel abgesetzt. Eine Skifahrerin wurde verschüttet. Rund eine halbe Stunde später meldete die Bergrettung, dass alle Personen geborgen worden seien. Die Frau war ansprechbar. Sie wurde von einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Schwarzach geflogen.

Quelle: SN